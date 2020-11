Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : une énorme fuite dévoile les principaux détails

Une importante fuite dévoile les principaux détails des Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra de Samsung. Android Police révèle la fiche technique, les matériaux et plus encore.

Les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra ont respectivement O1, T2 et P3 pour noms de code chez Samsung. Ils ont des points communs :

Puce Snapdragon 875 ou Exynos 2100 selon la région

5G, Bluetooth 5.1

Écran avec un affichage de 120 Hz

Android 11 avec la surcouche One UI 3.1

Recharge rapide de 25 W (au minimum)

Les différences entre les trois Galaxy S21

Le Galaxy S21 aura un écran FHD+ de 6,2 pouces (LTPS), une batterie de 4 000 mAh et du Wi-Fi 6. Trois capteurs photo seront au dos : principal de 12 mégapixels, téléobjectif de 64 mégapixels et ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le smartphone sera disponible en violet, rose, gris ou blanc. L’arrière sera en plastique.

Pour sa part, le Galaxy S21+ disposera d’un écran FHD+ de 6,7 pouces (LTPS) et une batterie de 4 800 mAh. Il aura les trois mêmes capteurs photo que son petit frère et supportera aussi le Wi-Fi 6. Pour les coloris, ce sera argent, noir ou violet.

Du côté du Galaxy S21 Ultra, on retrouve un écran WQHD+ de 6,8 pouces (LTPO) avec un taux de contraste de 3 000 000:1 et 1 600 nits. C’est 2 000 000:1 et 1 400 nits sur le Galaxy S20 Ultra. À l’arrière, quatre capteurs photos sont annoncés : principal de 108 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux capteurs de 10 mégapixels chacun avec un zoom optique x3 et un zoom optique x10. Le téléphone aura par ailleurs une batterie de 5 000 mAh et du Wi-Fi 6E. Il sera disponible en noir ou argent. De plus, son dos sera en verre.

Un support du S Pen, comme les Galaxy Note

Une autre particularité est le support du S Pen. Néanmoins, le stylet ne serait pas inclus dans la boîte (contrairement à la gamme Galaxy Note). Samsung proposera ailleurs à la vente des coques avec un emplacement pour ranger le S Pen.

Au niveau des puces Snapdragon 875 et Exynos 2100, les performances seraient plus que similaires. L’Exynos 2100 (que Samsung utilisera en Europe) fera aussi des progrès au niveau de la consommation d’énergie par rapport aux modèles précédents.

De la 8K pour l’enregistrement vidéo sur les Galaxy S21

Pour la partie vidéo, les trois Galaxy S21 supporteront l’enregistrement 4K à 60 images par seconde. Il sera même possible de filmer en 8K à 30 images par seconde. En outre, Samsung proposera la stabilisation pour l’enregistrement à 60 images par seconde. Il sera aussi possible d’enregistrer avec la caméra avant et la caméra arrière en même temps. À l’arrivée, les deux vidéos pourront être côte à côte. Sinon, il sera possible de sauvegarder les deux fichiers séparément.

Pour la partie photo, Samsung proposera des améliorations pour le mode nuit. Il y aura des contrôles manuels supplémentaires.

De plus, les Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra prendront en charge l’Ultra Wide Band (UWB). Les smartphones pourront être utilisés comme des clés de voiture. La technologie servira aussi à localiser des produits.

Date de sortie des Galaxy S21

Samsung annoncera ses Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra en janvier, si l’on en croit les bruits de couloir. Les rumeurs suggèrent aussi un prix en baisse par rapport à la gamme Galaxy S20 à son lancement.