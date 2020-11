Vers la fin du Galaxy Note ? Le Galaxy S21 Ultra serait livré avec un S-Pen

Samsung pourrait se montrer particulièrement agressif avec la prochaine gamme de Galaxy S21. Le numéro un du marché mobile prévoirait de lancer trois nouveaux modèles dès le mois de janvier 2021 (Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra). Cette avance sur le calendrier n’aurait pas d’autres buts que de porter un méchant coup à Huawei, le constructeur chinois étant déjà particulièrement fragilisé par l’embargo américain.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen

— Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020