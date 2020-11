Google : une amende en Turquie pour abus de position dominante

La Turquie a infligé une amende de 196,7 millions de livres turques (soit 21,78 millions d’euros) à Google. Le pays accuse le géant technologique d’abus de position dominante pour ce qui est de la recherche.

Le Conseil turc de la concurrence estime que Google complique la tâche aux sites et entreprises selon les revenus. Pour le Conseil turc, le moteur de recherche met en avant les sites qui sont susceptibles de lui générer des revenus publicitaires. L’autorité turque explique que Google devrait assurer une « concurrence active sur le marché » en prenant des mesures correctives dans les six mois. Google devra présenter des mesures de conformité et des rapports annuels pendant cinq ans.

Cette décision intervient alors que les régulateurs européens et américains ont également pris pour cible la domination de Google. La recherche est l’un des marchés dans lequel la firme de Mountain View est accusée d’avoir un abus de position dominante avec ses pratiques.

Google n’a pas fait de commentaire public après l’amende de la Turquie pour abus de position dominante dans la recherche.

On notera que la Turquie semble avoir les entreprises technologiques dans son viseur en ce moment. Le pays a récemment infligé une amende de 10 millions de livres turques (près d’un million d’euros) aux réseaux sociaux. Ils n’ont pas respecté une loi en vigueur depuis octobre. Cela consiste à avoir un représentant en Turquie et obéir aux tribunaux demandant le retrait de certains contenus sous 48 heures.