Google Photos va faire payer des fonctions actuellement gratuites

L’application Google Photos dispose de diverses fonctionnalités d’édition de photos. Elles sont accessibles gratuitement par tout le monde. Mais Google s’apprête à rendre certaines d’entre elles payantes avec un abonnement à Google One.

Au départ, Google One était une offre pour avoir du stockage supplémentaire sur son compte Google. L’offre s’est depuis enrichie avec quelques services. Le dernier en date n’est autre qu’un VPN de Google (pour l’instant aux États-Unis seulement). Le prochain sur la liste concerne des services d’édition de Google Photos.

9to5Google a découvert quelques mentions en fouillant dans le code de l’application Google Photos sur Android :

En tant que membre de Google One, vous avez accès à des fonctions d’édition supplémentaires

Bénéficiez de fonctions d’édition supplémentaires grâce à une adhésion à Google One

Débloquez cette fonctionnalité et bien plus encore grâce à une adhésion à Google One

Débloquer plus de fonctionnalités d’édition et [espace_de_stockage] avec une adhésion à Google One

Des utilisateurs ont déjà remarqué le changement au sein de l’application Android. En ouvrant Google Photos, l’application les informe que Color Pop requiert Google One. C’était une fonction d’édition gratuite jusqu’à présent.

Pour information, l’abonnement à Google One débute à 1,99€/mois avec 100 Go de stockage. Cela monte jusqu’à 9,99€/mois pour 2 To.