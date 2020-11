S Translator : Samsung mettra fin à son outil de traduction en décembre

S Translator, l’outil de traduction sur les téléphones Galaxy de Samsung, va tirer sa révérence le 1er décembre 2020. Samsung annonce que les utilisateurs qui en profitent encore aujourd’hui devront passer par une alternative.

Samsung a annoncé l’arrêt de S Translator via un message, seulement pour les utilisateurs coréens dans l’immédiat. Le groupe déclare que les informations personnelles collectées auprès des utilisateurs pour améliorer le service vont être supprimées sans délai. Samsung a également remercié les utilisateurs d’avoir manifesté leur intérêt pour le service et de l’avoir utilisé au fil des années. L’outil a proposé des traductions entre 11 langues : portugais brésilien, anglais (Royaume-Uni), anglais (États-Unis), français, allemand, italien, japonais, coréen, russe, chinois simplifié et espagnol.

Bixby succède d’une certaine façon à S Translator

Cet abandon montre en tout cas que Samsung continue à tirer un trait sur ses services « historiques ». Récemment, la marque a abandonné son assistant vocal S Voice.

Malgré l’abandon de S Translator, les utilisateurs avec un Galaxy ont déjà accès à un service de traduction alternatif. C’est avec Bixby de Samsung. L’assistant vocal peut traduire des textes d’une langue à l’autre. Il prend en charge un plus grand nombre de langues et offre une meilleure expérience utilisateur que S Translator. En outre, Bixby prend en charge la traduction en temps réel avec l’appareil photo. Google Traduction propose la même chose.