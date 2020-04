S Voice : Samsung va abandonner son assistant en juin

S Voice est le nom de l’ancien assistant vocal de Samsung, qui a fait ses débuts en 2012 sur les smartphones Galaxy. Il a disparu il y a quelques années au profit de Bixby, son successeur plus avancé, mais les utilisateurs qui l’avaient pouvaient toujours en profiter. Cela va s’arrêter le 1er juin 2020 avec Samsung qui cessera le support.

Plusieurs fonctionnalités étaient possibles avec S Voice, comme demander d’appeler un contact, créer un rappel, lancer des applications de GPS, connaître l’heure, faire une recherche sur Internet et plus encore. Des éléments assez basiques en soi, surtout si on les compare à ce que peut faire Google Assistant ou un autre assistant de nos jours.

Tout utilisateur qui essayera de faire une requête avec S Voice à partir du 1er juin aura le message « Je ne suis pas en mesure de traiter votre demande. Réessayez plus tard ». Cela ne servira à rien de réessayer plus tard comme indiqué parce que le message sera le même.

Comme dit précédemment, l’assistant en date de Samsung est Bixby. Mais tout le monde ne l’apprécie pas. Google Assistant pourrait donc être une meilleure option.