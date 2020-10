Résultats : Facebook, Google, Amazon, Twitter et Apple sont positifs au 3e trimestre

C’est la valse des résultats financiers pour le troisième trimestre. Facebook, Google, Amazon, Twitter et Apple ont tous les cinq publié leurs données le même jour. Et tous ont un point commun : les résultats sont positifs.

Amazon, grand gagnant des mesures de confinement, a vu son chiffre d’affaires s’envoler de 37% à plus de 96 milliards de dollars au troisième trimestre. Le bénéfice net a été de 6,3 milliards de dollars, soit trois fois plus qu’auparavant. Le commerçant en ligne a toutefois déçu pour ses prévisions du trimestre en cours. Son action a reculé de 1,87% à la Bourse en post-séance.

Google et Facebook, les deux leaders mondiaux de la publicité en ligne, ont aussi explosé les compteurs. Le premier a engrangé un chiffre d’affaires de 46,2 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an, pour un bénéfice net de 11,2 milliards. Les marchés ont aimé : l’action a pris 6,50%.

De son côté, le réseau social a vu son bénéfice net augmenter de 29% à 7,85 milliards, malgré un boycott de centaines de marques pendant l’été. C’est lié à des controverses autour de la modération des contenus jugés problématiques. Et la famille d’utilisateurs des plateformes (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp) a encore grandi. Plus de 3,2 milliards de personnes fréquentent, au moins une fois par mois, l’un des quatre services.

Le cas de Twitter et Apple

Toujours au niveau des réseaux sociaux, il a Twitter. La plateforme affiche un chiffre d’affaires de 936 millions de dollars, en hausse de 14%. Elle annonce aussi avoir 187 millions d’utilisateurs au quotidien. Cela représente une hausse de 29% sur un an. Mais les analystes sont extrêmement déçus parce que Twitter avait accueilli 20 millions de nouveaux utilisateurs au deuxième trimestre. L’action a chuté de 17,53% à la Bourse en post-séance.

Enfin, il y a Apple. Le fabricant d’iPhone a eu un chiffre d’affaires de 64,7 milliards de dollars. C’est en hausse de 1,09% sur un an. Le bénéfice net est de 12,67 milliards de dollars, en recul de 7,4%. Le groupe a souffert avec les revenus pour l’iPhone en recul de 21%. À l’inverse, les revenus pour le Mac et l’iPad ont progressé respectivement de 29% et 50%.