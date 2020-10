Ubisoft reporte la sortie de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine

C’est la semaine des reports de jeux vidéo. Après CD Projekt Red hier qui a reporté Cyberpunk 2077 de quelques semaines, c’est au tour d’Ubisoft. Le studio annonce un report pour ses jeux Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine.

Ubisoft dit que les retards sont liés « aux défis de production en étant en télétravail » pendant cette période de Covid-19. Le studio veut « exploiter pleinement le potentiel » des jeux. Proposer une version au rabais dans quelques mois n’est donc pas d’actualité, d’où le report à plus tard.

Far Cry 6 devait sortir le 18 février 2021. Rainbow Six Quarantine devait arriver avant la fin de l’année fiscale d’Ubisoft (qui se termine le 31 mars 2021). Les deux jeux sont maintenant programmés pour l’année fiscale 2021-2022. Ils peuvent sortir à moment entre avril 2021 et mars 2022. Autant dire qu’il faudra s’armer de patience.

Ubisoft a d’autres jeux pour les prochains mois. Il y a tout d’abord Watch Dogs: Legion, qui est disponible aujourd’hui même. Il y a ensuite Assassin’s Creed: Valhalla qui verra le jour le 10 novembre prochain sur de nombreux supports. On peut aussi évoquer le cas de Prince of Persia: Les sables du temps Remake pour janvier 2021. Il y a ensuite Riders Republic qui sortira en février 2021. Les autres jeux, comme Beyond Good and Evil 2, n’ont pas de date de sortie.