Cyberpunk 2077 est encore reporté, cette fois pour décembre

Cyberpunk 2077 est encore une fois retardé. CD Projekt Red annonce que son jeu sortira finalement le 10 décembre 2020. La date de sortie prévue jusqu’à présent était le 19 novembre.

« Il y a probablement beaucoup d’émotions et de questions dans votre tête », dit le studio sur Twitter, avant de s’excuser. Il explique que le plus gros défi est de proposer Cyberpunk 2077 sur tous les supports. Cela concerne les PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et PC. CD Projekt Red dit qu’il doit tester neuf versions au total, tout en étant en télétravail. « Nous devons nous assurer que tout fonctionne bien et que chaque version fonctionne sans problème », souligne le studio.

Cette annonce peut en tout cas surprendre quand on sait que Cyberpunk 2077 a récemment passé le statut Gold. Ce statut indique que le développement d’un jeu est fini. CD Projekt Red dit que « cela ne signifie pas que nous devons arrêter de travailler dessus et de relever la barre de la qualité ». Le studio reconnaît avoir mal fait ses calculs pour les travaux de dernière minute, d’où le report.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

À l’origine, Cyberpunk 2077 devait sortir le 16 avril 2020. Un premier report a été annoncé pour 17 septembre. Il y a ensuite eu un report pour le 19 novembre. Et maintenant, voilà la sortie pour le 10 décembre.