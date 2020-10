Cyberpunk 2077 passe gold, et un nouveau trailer avec Keanu Reeves

Le crunch a été efficace : CD Projekt RED vient d’annoncer sur son compte Twitter que Cyberpunk 2077 passe gold, ce qui dans le jargon du JV signifie que le développement du jeu est entièrement terminé ! Nul nouveau report à craindre désormais, et le jeu sortira bien à la date prévue du 19 novembre sur les plateformes Xbox One, PS4, PC (et tournera aussi sans améliorations sur PS5 et Series X/Series S).

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀 See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

Comme pour fêter cet accomplissement, Keanu Reeves nous vante une nouvelle fois le jeu dans le trailer No Limits. « La seule limite à ce que vous pouvez faire, est ce que vous voulez devenir » affirme le cool guy de service. Une façon aussi de rapeller que Cyberpunk 2077 baigne dans le transhumanisme, avec son lot de transformations cybernétiques en tous genres.