Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves fait la promo du jeu en pleine finale de NBA

A quelques semaines de sa sortie, et alors que les équipes de devs sont encore en plein crunch, Cyberpunk 2077 est rentré dans sa phase promo. Lors du premier match de la finale de NBA opposant les Lakers de Los Angeles au Heat de Miami, le spot Seize the Day est venu nous rapeller à quel point Keanu Reeves est décidément l’incarnation du cool quoiqu’il dise ou fasse. « En 2077, qu’est-ce qui fait de quelqu’un un criminel ? Etre pris » lance l’acteur, qui joue aussi le rôle d’un PNJ important dans le jeu. Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC. Le jeu pourra aussi être lancé sur PS5 et Xbox Series X, mais sans améliorations notables (l’update next gen arrivera l’an prochain). Au vu des premiers retours sur la gestion de la rétrocompatibilité sur Series X, il ne fait guère de doutes que Cyberpunk 2077 tournera à 60 images/secondes sur la console de Microsoft, comme TOUS les jeux Xbox One testés sur les premières Series X en review. Concernant la PS5, on attend encore que Sony daigne nous montrer un peu plus que les composants de la manette.