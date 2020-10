SFR et Bouygues critiquent l’itinérance Free Mobile/Orange jusqu’en 2022

Il y a quelques jours, l’Arcep a autorisé Free Mobile et Orange à maintenir leur accord concernant l’itinérance 2G et 3G. Free Mobile peut continuer à utiliser le réseau d’Orange dans les zones où il est absent jusqu’au 31 décembre 2022. Cela aurait dû se terminer à la fin 2020. Cela dérange SFR et Bouygues Telecom.

« En Europe, aucun opérateur […] n’a bénéficié d’une itinérance aussi longue », déplore Bouygues Telecom aux Échos. Pour sa part, SFR juge que cet accord va donner « un avantage concurrentiel » inacceptable à son rival. L’opérateur au logo rouge ajoute que ce n’est « que l’aveu d’un manque criant d’investissements de Free ». Il continue en estimant que le régulateur des télécoms « ne prend pas en compte le marché mais uniquement l’intérêt de Free ».

Sébastien Soriano se défend sur le sujet. « C’est vrai qu’on est en train de changer d’échelle avec le New Deal », dit le président de l’Arcep. Il continue : « désormais, le réseau d’un opérateur, ça sera entre 25 000 et 30 000 sites, contre 15 000 à 20 000 auparavant ».

Ce discours ne plaît pas à SFR et Bouygues Telecom. Selon eux, Free Mobile a peu d’abonnés réellement actifs sur le réseau 2G. L’Arcep dit que Free Mobile propose la 4G sur 93% de ses antennes mobiles à ce jour. C’est plus que les autres opérateurs.

« Free Mobile n’a plus rien d’un nouvel entrant » après 8 ans d’activité, estime Bouygues Telecom. Chez SFR, on se demande si « la vraie motivation de Free ne serait-elle pas de réduire ses investissements mobiles ». L’opérateur dit que « l’itinérance coûte moins cher dans ces zones rurales que l’investissement en propre dans un réseau ».