Free Mobile : Xavier Niel tease des forfaits 5G au même prix que la 4G

Orange a déjà dévoilé ses forfaits 5G. Les prix grimpent jusqu’à 94,99€/mois pour avoir tout illimité, même Internet. Maintenant tout le monde attend Free Mobile au vu de ce qui s’était passé il y a quelques années. Le forfait 4G était au même prix que le forfait 3G. Aura-t-on la même chose cette année ?

Dans une interview aux Échos, Xavier Niel a été questionné sur la 5G et le fait qu’il pourrait s’agir d’un argument pour augmenter les tarifs. « Attendez de voir nos offres ! », dit le PDG de Free. « Je remarque juste qu’en Europe, la 4G n’a pas permis d’augmenter les prix. Nous sommes sur des marchés très concurrentiels », continue le dirigeant.

La 5G fait beaucoup parler en tout cas, et ce n’est pas forcément pour les bonnes raisons. Beaucoup d’inquiétudes existent chez certaines personnes pour tout ce qui touche l’environnement et la santé. Xavier Niel dit que ce refus du nouveau réseau est « stressant » avec des raisons « souvent incompréhensibles ». Il ajoute : « Comme d’habitude, cela finira par se tasser. Mais la vague est un peu plus haute à chaque fois. Je ne sais pas ce qui se passera pour la 6G ».

Toujours au sujet de la 5G, Xavier Niel note que ce n’est pas le réseau lui-même qui pollue, « ce sont nos smartphones et nos PC ». Il estime qu’il faudrait « repenser la consommation et le renouvellement de nos smartphones » plutôt que s’attaquer au réseau. « C’est le seul véritable levier pour diminuer l’empreinte énergétique du secteur », dit-il.

Le forfait illimité est une demande des Français

Un autre thème est le forfait totalement illimité. Des sénateurs veulent les interdire, justement par rapport à l’empreinte numérique. Pour Xavier Niel, « le forfait illimité n’est pas le vrai problème ». Il explique que les réseaux « ont une consommation d’énergie faible » et « l’illimité répond en plus à une demande du consommateur ». Le dirigeant ne cherche donc pas à bloquer les Français. « Si vous commencez à leur dire, arrêtez de consommer de la data, ils vont vous répondre que c’est leur liberté. Il existe déjà beaucoup de restrictions, si en plus on en rajoute tous les jours ».

Xavier Niel ajoute que faire payer davantage les gros consommateurs est une pratique du passé. « Ce serait juste revenir en arrière. Qui a envie de cela ? », demande le PDG. Il précise que « c’est déjà le consommateur qui paie les taxes infligées aux opérateurs télécoms ».

La 5G débarque à la fin 2020 chez Free Mobile

Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison mère de Free), a déjà dit que les forfaits 5G de Free Mobile seront lancés à la fin de 2020. Ce sera à tout à la toute fin de décembre normalement.