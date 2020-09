Free Mobile : forfaits 5G à la toute fin de l’année et les Français « verront une différence »

Les forfaits 5G seront lancés à la fin de l’année chez les opérateurs, mais quand exactement ? Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison mère de Free), a évoqué ce sujet au micro de Franceinfo.

« On se prépare maintenant depuis 18 mois », dit Thomas Reynaud. « On modernise notre réseau pour permettre à nos abonnés d’accéder à la 5G. Et en fonction de la durée des enchères, c’est une question de mois après les enchères. Donc, ce sera juste avant les fêtes ou juste après les fêtes », a-t-il précisé.

Quel sera le prix ? Quelle sera la quantité de données incluse ? Rien n’est dit sur le sujet dans l’immédiat. Pour rappel, les enchères pour les fréquences 5G vont débuter le 29 septembre.

Thomas Reynaud ajoute que « les consommateurs verront une différence » avec la 5G, notamment parce que le débit sera plus important, ce qui permettra de nouveaux usages. Il est également question de mieux aider des entreprises qui ont besoin de débit et d’une très faible latence.

Il est aussi question de l’environnement, au vu du débat qui existe en France. Pour Thomas Reynaud, « la 5G est une technologie écolo ». Selon le directeur général d’Iliad, « l’augmentation des données se fera avec ou sans la 5G. Mais avec la 5G ce sera beaucoup plus efficace (qu’avec la 4G) d’un point de vue environnemental ». Il ajoute que « la 5G est aussi une question de compétitivité de notre économie, de souveraineté ».