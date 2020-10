Xbox met à jour l’interface de la Xbox One (aussi sur Xbox Series X/S)

Entre Xbox et PlayStation c’est désormais la guerre d’escarmouches, chaque fabricant se répondant « coups pour coups » par communications interposées. Hier, Sony a (enfin!) dévoilé l’interface rafraichie de la PS5, et aujourd’hui même, Xbox livre la mise à jour de l’interface de la Xbox One (cette même interface équipera bien sûr en standard les prochaines Xbox Series X/S). Nettement plus sobre et plus « lisible » que sa devancière, la nouvelle interface s’uniformise avec les autres services (xCloud et GamePass notamment), et surtout s’annonce nettement plus optimisée (fluidité, vitesse de chargement, navigation rapide entre les menus).

Sur Series X, cette même interface intègrera aussi la fonction Quick Resume (une exclusivité Xbox), qui permet de basculer rapidement d’un jeu à l’autre tout en reprenant exactement à l’endroit où l’on a quitté le jeu. Les Xbox Series X et Series S seront disponibles à la vente le 10 novembre prochain.