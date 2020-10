PS5 : l’interface de la console dévoilée en vidéo

Sony a enfin dévoilé l’interface de la PlayStation 5. Nous avons le droit à une vidéo qui montre tous les éléments. Et comme on peut le voir, l’expérience sur la PS5 est bien différente de celle sur PS4.

La présentation commence avec le centre de contrôle. Sony explique qu’il donne accès à plusieurs fonctionnalités sans pour autant quitter le jeu en cours. Il permet de voir qui est en ligne, connaître l’état d’un téléchargement, gérer sa manette, configurer l’alimentation et plus.

On retrouve ensuite ce que Sony appelle des Cartes. Elles permettent d’interagir avec les jeux et le système. Une carte recense des informations communiquées par les développeurs de jeux qui nous intéressent. Il y a également une carte pour voir les récentes captures d’écran.

Une variante des Cartes a pour nom Activités. Elles permettent de se rendre dans certains niveaux des jeux directement. Des informations sont affichées, comme le temps restant estimé pour finir le niveau. Il y a également les objectifs du niveau et la possibilité d’avoir de l’aide si on est bloqué à un certain endroit. Une vidéo montre au joueur ce qu’il doit faire pour avancer.

La PS5 inclut par ailleurs des notifications interactives. Si un ami nous invite dans une Party par exemple, il suffit d’appuyer sur le bouton PS et accepter la requête sans quitter le jeu. Il est également possible de voir les parties de ses amis en direct avec le mode Picture-in-Picture.

La vidéo de présentation montre ensuite la page d’accueil, celle qui s’affiche quand on allume la console ou on veut lancer un jeu. Il est possible d’avoir des accès rapides pour chaque jeu (activité, clips vidéo, DLC, etc).

Enfin, la capture d’écran est « intelligente ». Une alerte « spoiler » peut apparaître si on reçoit une capture d’un ami. Tout dépend du moment capturé dans le jeu.

La PS5 arrive dans un mois

La PS5 sera disponible le 19 novembre pour 499,99€. La version Digital Edition sera disponible à la même date pour 399,99€.