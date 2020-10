PS5 : la liste de jeux PS4 incompatibles se réduit

Sony a récemment listé les jeux PS4 qui ne pourront pas être joués sur PS5. Il s’agissait de dix titres. Il se trouve que deux d’entre eux vont finalement être compatibles avec la nouvelle console de salon.

C’est le cas de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2. Le jeu de course de moto va avoir le droit à une mise à jour pour le rendre compatible avec la PS5. Le studio français KT Racing et NACON indiquent à Push Square que le jeu n’est effectivement pas compatible en l’état. Mais une mise à jour est en cours de développement « pour le rendre 100% fonctionnel » avec la nouvelle console. Il n’est pour l’instant pas précisé si tout sera prêt pour le 19 novembre, quand la PlayStation 5 sera commercialisée.

L’autre titre est DWVR, un jeu de tir à haute intensité qui se joue avec le PS VR. Sur Reddit, le développeur annonce qu’il travaille sur un patch pour rendre son jeu compatible avec la PS5. Il espère que ce sera prêt avant la sortie de la console, mais rien n’est sûr pour l’instant. Il précise qu’il est étonné de voir son jeu ne pas fonctionner sur la PS5, étant donné qu’il utilise l’Unreal Engine comme de nombreux jeux qui, eux, fonctionnent. De plus, il verra s’il pourra faire le nécessaire pour supporter le Mode Boost et proposer une meilleure expérience de jeu.