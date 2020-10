Sébastien Soriano, le président de l’Arcep, est prêt à discuter avec les maires au vu de la situation qui existe en France avec la 5G. Il a fait cette révélation lors d’une conférence organisée par le groupe Les Échos/Le Parisien.

« J’ai écrit à la quinzaine de grands maires ce matin pour leur signaler nos travaux sur les questions environnementales et leur dire que notre porte était ouverte », a déclaré le président du régulateur des télécoms. « Je crois que le dialogue est encore possible. C’est vraiment la toute dernière ligne droite, on est à moins de deux mois vraisemblablement du lancement de la 5G. C’est le bon moment pour organiser ce dialogue », a-t-il ajouté.

Sébastien Soriano, qui quittera son poste en janvier 2021, a fait savoir que le principal regret de son mandat est justement ce débat sur la 5G. « Il y a eu un manque d’explication, d’anticipation sur le fait que nous sommes à un moment démocratique particulier », a-t-il estimé. « Je crois qu’aujourd’hui, il y a une exigence de nos concitoyens sur un certain nombre de grandes décisions qui sont prises. Ils souhaitent peser ». Pour les Français, « le progrès n’est plus une évidence et encore moins le partage des fruits du progrès ».

Alors que l’attribution des fréquences aux opérateurs est en cours de finalisation avec des premières offres commerciales effectives d’ici à la fin de l’année, le conseil municipal de Lille a adopté ce week-end un moratoire sur le déploiement de la 5G. Une position déjà portée par 70 élus de gauche et écologistes dans une tribune publiée mi-septembre.

« Dire qu’il y a encore des incertitudes sur les fréquences utilisées pour la 5G, c’est mentir aux Français », a répliqué Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique, dénonçant une « tartufferie incompréhensible ».