5G : des maires écologistes et de gauche réclament un moratoire

Le lancement de la 5G en France est tout sauf simple, avec la politique qui s’en mêle. Une soixantaine de maires écologistes et de gauche (dont les maires de Bordeaux, Lyon, Marseille ou encore les élus Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon) exhortent le gouvernement à décider d’un moratoire sur le déploiement de la 5G.

Dans une tribune publiée dans le JDD, les maires critiquent le fait que le gouvernement va lancer les enchères pour la 5G le 29 septembre « sans étude d’impact climatique et environnemental ni aucune consultation publique préalable ». Ils estiment que « l’utilité réelle de la 5G est loin d’être aussi évidente que le prétendent les opérateurs de téléphonie mobile ou le gouvernement ». Ils ajoutent que le gouvernement veut rapidement lancer les enchères « au nom d’un prétendu retard français » alors « qu’aucun véritable débat [n’a] jamais eu lieu » et que « des questions environnementales, sanitaires et démocratiques sont posées ».

Pour les élus, les usages numériques vont augmenter avec le temps. Ils évoquent une multiplication par 1 000 des données échangées sur les réseaux dans les prochaines décennies. « La technologie 5G est conçue pour permettre des débits dix fois supérieurs à la 4G sur les smartphones, mais son déploiement en France aboutira à un « effet rebond » par la hausse de la consommation de données et d’usage des télécommunications, synonyme d’une très forte consommation d’énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs », expliquent les maires.

Ils critiquent aussi le fait que la 5G nécessite de nouveaux smartphones compatibles et cela « va donc impliquer un renouvellement d’une large part du matériel, augmentant encore l’empreinte écologique et le poids des déchets, et cela pour tenter de bénéficier d’une nouveauté technologique dont l’utilité reste à démontrer ». Ils insistent sur le fait qu’une étude d’impact environnemental sur la 5G est nécessaire avant le déploiement.

Les maires et élus réclament donc un moratoire sur le déploiement de la 5G « au moins jusqu’à l’été 2021 ». Ils demandent la « tenue d’un débat démocratique décentralisé sur la 5G et sur les usages numériques ».