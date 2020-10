Radeon RX 6000 : AMD promet du jeu en 4K/60 FPS sans problème

En plus de présenter ses processeurs Ryzen 5000 avec l’architecture Zen 3, AMD a évoqué les Radeon RX 6000. C’est la prochaine génération de ses cartes graphiques pour toujours plus de performances et contrer Nvidia.

Il faudra attendre la fin du mois pour connaitre tous les détails à leur sujet. En attendant, Lisa Su, la dirigeante d’AMD, a assuré lors d’une conférence aujourd’hui que les joueurs pourront jouer en 4K à 60 images par seconde, et ce sans aucun problème. Il sera même possible d’aller plus haut. Sur scène, elle a fait la démonstration de Borderlands 3 s’exécutant sur un ordinateur équipé du processeur Ryzen 5900X et de la carte graphique Radeon RX 6000. La partie était en 4K à 61 images par seconde.

D’autres démonstrations ont permis de voir que certains jeux monteront plus haut. Call of Duty: Modern Warfare, par exemple, est capable de s’afficher à 88 images par seconde en 4K avec la Radeon RX 6000. Pour Gears 5, c’est 73 images par seconde en 4K. Dans les deux cas, les options graphiques sont au maximum.

Tous les détails sur les Radeon RX 6000 seront communiqués par AMD le 28 octobre prochain. Cette date est loin d’être anodine. Le lendemain, le 29 octobre donc, Nvidia lancera sa carte graphique GeForce RTX 3070. Malin, AMD !