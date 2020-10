Hack Nintendo Switch : 3 membres de la Team Xecuter arrêtés, dont un Français

La Team Xecuter, qui permet de hacker la Nintendo Switch avec SX OS, a été secouée. La justice américaine annonce avoir arrêté trois membres de l’équipe et il y a un Français dans le lot.

Le Français est Max Louarn. Il a 48 ans et habite à Avignon. Les deux autres personnes arrêtées sont Yuanning Chen, un ressortissant chinois de 35 ans habitant à Shenzhen, et Gary Bowser, un ressortissant canadien de 51 ans habitant à Saint-Domingue. S’appeler Bowser et proposer un hack d’une console Nintendo, cela ne s’invente pas. On peut rappeler au passage que Doug Bowser, le dirigeant de la branche américaine de Nintendo, a aussi Bowser comme nom de famille. Mais comme on peut s’en douter, Doug Bowser et Gary Bowser ne sont pas liés.

Les trois hommes sont présentés comme les leaders de la Team Xecuter. Cette dernière permet de hacker la Switch pour installer et jouer gratuitement à n’importe quel jeu, tout comme elle permet d’installer des applications (homebrews). Team Xecuter vend SX OS, qui est la partie logicielle pour hacker la Switch. Le groupe commercialise aussi SX Pro, un dongle USB qui inclut SX OS et permet d’allumer la Switch. Car, en effet, les Switch hackées doivent être lancées à l’aide d’un payload. Celui-ci s’injecte dès le démarrage de la console.

Nintendo connaît bien la Team Xecuter, qui passait par des revendeurs dans plusieurs pays pour commercialiser SX OS et SX Pro. Nintendo a déposé plusieurs plaintes ces derniers mois pour faire fermer les boutiques. Aujourd’hui, la justice américaine s’attaque directement à la source.

De longues années en prison se profilent

Yuanning Chen et Gary Bowser ont été arrêtés à l’étranger, annonce la justice américaine. Pour Max Louarn, les États-Unis demandent son extradition pour qu’il soit jugé sur place. Chaque personne est accusée de 11 chefs d’accusation, dont association de malfaiteurs, fraude électronique, association de malfaiteurs en vue de contourner des mesures technologiques et de faire du trafic d’appareils de contournement, trafic d’appareils de contournement et association de malfaiteurs en vue de blanchir de l’argent. Ils risquent jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation.