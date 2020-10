Record de J’aime pour le tweet de Donald Trump positif au Covid-19

Donald Trump a posté un tweet aujourd’hui annonçant que lui et son épouse Melania étaient positifs au Covid-19. Il se trouve que ce message est devenu le tweet du président américain le plus aimé avec 1,4 million de J’aime.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020