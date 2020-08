Le dernier tweet de Chadwick Boseman devient le tweet le plus aimé sur Twitter

Twitter annonce que le dernier tweet de Chadwick Boseman est désormais le tweet qui recense le plus de J’aime. À l’heure où cet article est publié, il comprend 6,4 millions de J’aime (et 3 millions de retweets). Le précédent record était un tweet de Barack Obama datant du 12 août 2017 avec 4,3 millions de J’aime.

Most liked Tweet ever. A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Le dernier tweet de Chadwick Boseman est tout sauf une bonne nouvelle. Le message a été posté par sa famille pour annoncer la mort de l’acteur américain, qui a notamment tenu le rôle principal dans le film Black Panther. Il est mort à 43 ans des suites d’un cancer du côlon. Il est décédé vendredi à son domicile à Los Angeles entouré par son épouse et sa famille.

Outre Black Panther, Chadwick Boseman a joué dans plusieurs films Marvel (Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame). Avant cela, il s’est fait remarquer dans le drame sportif 42 en interprétant Jackie Robinson et dans Get on Up où il a incarné James Brown.

Beaucoup d’hommages ont eu lieu pour Chadwick Boseman ce week-end, que ce soit du côté du monde du cinéma ou le grand public. L’acteur était très apprécié.