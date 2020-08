Mort de Chadwick Boseman, l’acteur qui a incarné Black Panther

Chadwick Boseman, qui a joué des rôles majeurs comme celui de Jackie Robinson, un grand joueur de baseball, ou encore celui de James Brown, avait atteint une popularité considérable auprès du grand public après avoir endossé le costume de Black Panther dans Captain America : Civil War en 2016, puis dans son propre film en 2018. C’est avec un grand regret qu’une annonce confirmant son décès a été publiée sur son compte Twitter. L’acteur est donc passé de vie à trépas à l’âge de 43 ans, après avoir passé les quatre dernières années à se battre contre un cancer du colon qui a finalement eu raison de lui.

Amis, collègues et fans se sont retrouvés sur Twitter afin de rendre un dernier hommage à Boseman, partageant notamment des souvenirs. Kevin Feige, à la tête de Marvel Studios, a de plus déclaré au Hollywood Reporter que la nouvelle était « absolument dévastatrice. Il était notre T’Challa, notre Black Panther, et notre ami. Chaque fois qu’il arrivait sur le plateau, le charisme et la joie émanaient de lui, et chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, il créait quelque chose de véritablement indélébile. Il a incarné beaucoup de personnes fantastiques dans sa carrière, et personne ne pouvait aussi bien amener des grands hommes à la vie. Il était aussi intelligent, gentil, puissant et fort que tous ceux qu’il a joués. Il les rejoint désormais en tant qu’icône intemporelle. »