5G : la Corée du Sud est le numéro un mondial incontesté en matière de déploiement

Lorsque l’on parle de déploiement de la 5G dans le monde, il y a la Corée du Sud… et les autres. Si l’on en croit en effet les derniers chiffres publiés par Omdia (et repris par Clubic), le pays asiatique a pris quelques années d’avance en terme d’infrastructures et de couverture du réseau mobile de 5ème génération. Derrière le TGV coréen, la Suisse fait figure d’exemple en Europe, avec un taux de couverture en 5G de 90% de son territoire. Viennent ensuite le Koweït, les USA, le Quatar, et plus loin encore, la Chine, qui est actuellement en pleine phase de déploiement accéléré (des milliers d’antennes 5G installées chaque semaine).

Pas besoin d’un moratoire pour mettre la France en retard sur la 5G…

Sans trop de surprise, la France est la plus mal classée parmi les grands pays d’Europe et ne brille pas plus à l’international, à moins de considérer qu’être dans le même peloton de fin que Singapour, l’Inde, et l’Indonésie n’est pas un soucis en soi. Heureusement, la répartition toute récente des bandes de fréquences devrait rapidement accélérer le déploiement de la 5G dans l’hexagone.