La Chine compte (déjà) 110 millions d’utilisateurs mobiles en 5G

Alors qu’en France certains groupes politiques croient bon de ressortir les procès en sorcellerie contre la technologie 5G en y rajoutant au passage un petit tacle sur les habitudes de consommation des citoyens, la Chine de son côté compte déjà plus de 110 millions d’utilisateurs mobiles en 5G, moins d’un an après le déploiement du réseau ! Ce volume faramineux d’abonnés 5G a été confirmé par le CAICT (China Academy for Information and Communications Technology), un think tank placé sous la supervision du Ministère chinois de l’Industrie et des technologies de l’Information.

La Chine devient donc officiellement le premier marché mobile en 5G, alors même que ces 110 millions d’abonnés 5G ne représentent qu’une faible part du 1,5 milliards d’abonnés mobiles que compte le pays. Les investissements massifs en infrastructures 5G (15000 antennes 5G sont installées chaque semaine en Chine et près d’un demi-million d’antennes/stations 5G sont déjà en place) profitent essentiellement à Huawei, qui écrase le marché chinois des équipements réseaux (et encore plus depuis l’embargo américain). Quant aux fabricants locaux (Xiaomi, Oppo, Huawei encore), ils inondent le marché chinois de smartphones 5G à prix cassés. En France, le démarrage du déploiement de la 5G est attendu pour 2021.