Orange : 10€ en plus pour les forfaits 5G et un forfait avec Internet illimité ?

Les forfaits 5G d’Orange devraient prochainement être annoncés. Les nouveautés seront dévoilées à compter du 8 octobre avec une hausse de prix et un forfait réellement illimité, selon iGen.

Les forfaits 5G seraient proposés avec un quota Internet de 70 Go au minimum. Il faudrait ajouter 10 euros par mois (par rapport aux forfaits 4G) pour avoir le droit à ces nouvelles offres 5G. Il serait même question d’un forfait avec appels, SMS, MMS et Internet illimité. Le prix serait de 79,99€/mois. En comparaison, le forfait d’Orange le plus fourni à ce jour est celui à 64,99€/mois (44,99€/mois pour les clients Open avec une Livebox) qui inclut les appels, SMS et MMS illimités et 120 Go de quota Internet.

Il y a un opérateur qui propose déjà un forfait mobile avec Internet en illimité, en plus des appels, des SMS et MMS. Il s’agit de Free Mobile à 9,99€/mois (clients Freebox Pop) ou 15,99€/mois (clients avec une autre Freebox). Free a déjà dit que ses forfaits 5G seront lancés à la toute fin de décembre, mais l’opérateur n’a pas encore communiqué de détails sur les prix et le contenu de ses offres.

Pour sa part, Bouygues Telecom a déjà lancé des forfaits dits « compatibles 5G », alors que le réseau 5G n’est pas encore lancé en France. Les offres, qui ont été annoncées en juin dernier, sont facturées 41,99€/mois, 48,99€/mois et 69,99€/mois pour respectivement 60, 90 et 120 Go de quota Internet, en plus des appels, SMS et MMS illimités.