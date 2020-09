5G : Bordeaux Métropole veut un moratoire et un report de l’attribution des fréquences

La 5G continue de faire débat en France. Cette semaine, la métropole de Bordeaux a voté une motion demandant au gouvernement un moratoire sur la nouvelle technologie et un report du processus d’attribution des fréquences. Celui sera lancé le 29 septembre.

Le conseil métropolitain, où le PS et les Verts ont désormais la majorité, souhaite que le gouvernement fasse réaliser une « étude globale et indépendante des impacts climatiques, environnementaux, sanitaires, technologiques et financiers » de la 5G et demande aussi la tenue d’un débat public, ainsi que le droit pour les communes d’invoquer le principe de précaution.

Pour Bordeaux Métropole, la 5G sera « synonyme à terme d’une très forte consommation d’énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs » et la production de téléphones compatibles risque d’accélérer « les phénomènes de pollution dus à l’extraction des métaux rares, et la génération de quantité de déchets pas ou peu recyclables ».

Le conseil pointe également une « hausse du niveau d’exposition de la population aux ondes avec potentiellement un effet cocktail, phénomène encore mal connu dont les conséquences sur notre santé n’ont pas encore été mesurées ».

Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux qui a été élu en juin, fait partie des 70 élus de gauche et écologistes qui ont signé en septembre une tribune demandant un moratoire sur la 5G. Emmanuel Macron a répondu aux inquiétudes des élus en estimant que la 5G, « c’est le tournant de l’innovation ». Le président de la République a ajouté ne pas croire que « le modèle Amish permette de régler les défis de l’écologie contemporaine ». C’est en référence à cette communauté religieuse américaine hostile à la technologie et qui vit comme au 18e siècle.