Amazon dévoile ses nouveautés : drone espion à domicile, Echo, Fire TV/TV Lite et plus

Amazon a annoncé plusieurs produits lors d’une conférence. Il y a notamment eu Luna, un nouveau service de cloud gaming que nous avons détaillé dans cet article dédié. Place maintenant aux autres produits.

De nouveaux Echo, Echo Dot et Echo Dot avec horloge ont été dévoilés. Les enceintes connectées, qui ont Alexa, arborent une forme sphérique, prennent en charge le protocole Zigbee, un nouveau son « premium » et gère Sidewalk, le nouveau réseau maillé d’Amazon pour connecter des appareils intelligents entre eux.

L’Echo (99,99€) et l’Echo Dot (59,99€) seront disponibles dans une variété de couleurs : anthracite, blanc et bleu-gris. L’Echo Dot avec horloge (69,99€) sera disponible en blanc et bleu-gris. Les appareils peuvent être précommandés dès aujourd’hui, et seront expédiés plus tard cette année.

Le nouvel écran intelligent Echo Show 10 est fixé à une base motorisée qui se déplace automatiquement pour vous faire face lorsque vous vous déplacez dans une pièce et interagissez avec l’appareil. L’écran intelligent coûtera 249,99€ et les précommandes commencent aujourd’hui. En bonus : Netflix arrive sur l’Echo Show 10.

Ring (qui appartient à Amazon) a annoncé un drone de sécurité… pour le domicile. Le drone va voler chez vous et s’assurer que tout va bien. Il est équipé d’une caméra et retourne automatiquement sur sa base quand la batterie est faible, pour se recharge. Le prix est 249,99$.

De nouveaux Fire TV et Fire TV Stick Lite sont annoncés. Le premier embarque un processeur plus puissant de 50%, propose la prise en charge du HDR et du Dolby Atmos, ainsi que la télécommande vocale Alexa pouvant contrôler d’autres appareils compatibles à la voix. Le second propose le HDR et la télécommande vocale Alexa Lite. Ils sont disponibles en précommandes pour 29,99€ (Fire TV Stick Lite) et 39,99€ (Fire TV Stick).

Le Fire TV Cube est maintenant disponible en France. C’est un lecteur multimédia supportant le streaming 4K. Il se veut mains-libres avec Alexa et il est l’appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant, selon Amazon. Il est vendu pour 119,99€.

Il y a de nouvelles caméras de sécurité (Car Alarm et Car Cam) pour la voiture. Elles seront proposées en 2021 et émettront une alarme en cas d’intrusion dans la voiture.

Les routeurs Eero 6 et Eero Pro 6 sont dévoilés. Ils supportent le Wi-Fi 6, intègre Zigbee et fonctionnent avec Alexa. Ils sont respectivement proposés pour 129,99$ et 229,99$.

De nouvelles caméras de surveillance Blink Outdoor et Blink Indoor sont annoncées. Elles offrent une autonomie de deux ans, une définition 1080p, la vision nocturne IR et l’audio bidirectionnel. La Blink Indoor est proposée pour 99,99€ et la Blink Outdoor pour 119,99€.