PS5 : une nouvelle pub avant l’annonce du prix et de la date de sortie

Sony continue sa communication autour de la PlayStation 5. Un nouveau spot publicitaire pour la nouvelle console de salon a été publié aujourd’hui. Elle arrive 48 heures avant la conférence de Sony.

Sony explique que sa publicité « replace l’idée que le jeu n’a pas de limites dans le contexte de la vie, grâce à une métaphore évocatrice, et nous y voyons des joueurs se lancer dans une aventure qu’ils n’auraient jamais crue possible ». Le groupe détaille également :

« The Edge » présente l’ambition qui est la nôtre de défier l’ordinaire et de repousser les limites du jeu. Nous voulons mettre la barre plus haut pour nos fans et pour nous-mêmes avec le passage vers une nouvelle génération. Ce sont ces moments passionnants où notre cœur bat la chamade et où nous plongeons dans une aventure inexplorée qui définissent notre marque. C’est le sujet de cette nouvelle publicité.

Sony a déjà dévoilé le design de la PlayStation 5, ainsi que quelques jeux. Nous attendons maintenant de connaître le prix et la date de sortie. Ils pourraient bien être dévoilés le 16 septembre à 22 heures, quand Sony tiendra une nouvelle conférence autour de la PlayStation 5. On se doute que des détails seront dévoilés à ce sujet sachant que Microsoft a déjà donné les prix et la date de sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. De plus, les précommandes vont être lancées le 22 septembre, avant une commercialisation le 10 novembre.