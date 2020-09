Xbox Series X : un prix de 499,99€ et disponible le 10 novembre (officiel)

Microsoft annonce aujourd’hui le prix de la Xbox Series X et sa date de sortie. La console next-gen sera disponible au prix de 499,99€ en France avec une disponibilité pour le 10 novembre. Microsoft ajoute que les précommandes seront lancées le 22 septembre.

Phil Spencer (@XboxP3) a quelques annonces pour toi :

📅 Dates de sortie et prix de la #XboxSeriesX et de la #XboxSeriesS

🛒 Précommandes dès le 22 septembre

🎮 Déploiement du Xbox All Access

🎉 Offre EA Play + #XboxGamePass sans frais supplémentairehttps://t.co/aJCE6Raj0w pic.twitter.com/ne0NvMp9fz — Xbox FR (@XboxFR) September 9, 2020

Cette annonce intervient 24 heures après la présentation de la Xbox Series S et son prix qui est de 299,99€. Cette console est moins puissante que la Xbox Series X et n’embarque pas de lecteur de disque. Au passage, Microsoft précise que la Xbox Series S sera également proposée à la précommande le 22 septembre et disponible à l’achat le 10 novembre, à l’instar de la Xbox Series X.

Microsoft en profite pour annoncer l’arrivée du Xbox All Access dans 12 pays, dont la France. Ce service permettra d’avoir une Xbox Series S ou Xbox Series X et deux ans de Xbox Game Pass Ultimate à partir de 24,99€/mois. Ce sera disponible dès la fin de l’année à la Fnac. En complément, Microsoft indique que EA Play sera bientôt disponible dans le Xbox Game Pass sans frais supplémentaire.

Nous attendons la réponse de Sony maintenant. Quel sera le prix de la PlayStation 5 ? Et celui de la PlayStation 5 Digital Edition ? La réponse n’est pas connue pour l’instant, mais on se doute que Sony va rapidement dévoiler l’information.