PS5 : Sony programme un évènement le 16 septembre avec de nouveaux détails

Sony nous donne rendez-vous le 16 septembre à 22 heures pour un nouvel évènement dédié à la PlayStation 5. Cette prise de parole intervient quelques jours après les nombreux détails dévoilés par Microsoft pour sa Xbox Series X et sa Xbox Series S.

Diffusion de l'événement PlayStation 5 en direct le mercredi 16 septembre à 22h00 (heure française) : https://t.co/RuZSspFLIb pic.twitter.com/cWWLTTiDo7 — PlayStation France (@PlayStationFR) September 12, 2020

Va-t-on connaître les prix, la date de sortie et la date de précommandes des PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition ? Sony ne le dit pas encore. Sony indique seulement : « nous souhaitons vous donner un nouvel aperçu des excellents jeux qui seront disponibles avec la PS5 au lancement (et plus tard !) ». Le groupe précise que l’évènement durera environ 40 minutes et « vous donnera des informations sur les derniers titres des Worldwide Studios et de nos partenaires de développement à la renommée internationale ».

Naturellement, les joueurs espèrent en savoir un peu plus sur tout ce qui tourne autour de la commercialisation des consoles, en plus des jeux. En face, Microsoft a déjà dit que la Xbox Series S sera proposée pour 299 euros et la Xbox Series X pour 499 euros. Les précommandes seront lancées le 22 septembre et la commercialisation se fera le 10 novembre pour les deux modèles.