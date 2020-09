Switch Pro : Nintendo veut des jeux compatibles 4K chez les développeurs tiers

Une Switch compatible 4K semble bel et bien dans les cartons. Il s’est déjà dit que cette « Switch Pro » devrait voir le jour en 2021. Aujourd’hui, Bloomberg rapporte que Nintendo contacte les studios de jeux pour qu’ils rendent leurs jeux Switch compatibles 4K.

Cette déclaration est intéressante. Elle suggère assez logiquement que les nouveaux jeux doivent être compatibles 4K, mais elle suggère aussi que certains titres existants pourraient recevoir une mise à jour et avoir des graphismes améliorés. Le même scénario pourrait avoir lieu sur les jeux Nintendo : peut-on s’attendre à une version 4K de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ? Comme on peut s’en douter, Nintendo a refusé de faire un commentaire sur cette information.

Les rumeurs ont pendant longtemps annoncé que Nintendo préparait une Switch moins chère et moins puissante que la console de base et, à l’inverse, un modèle plus puissant. Le modèle moins cher est déjà sorti, il s’agit de la Switch Lite. Maintenant, tous les regards sont portés sur cette fameuse Switch Pro compatible 4K, avec davantage de puissance.

Nous imaginons que Nintendo attend d’avoir assez de jeux compatibles 4K pour dévoiler sa Switch Pro. Après tout, il n’est pas précisé si la présentation se fera au début ou à la fin de 2021.