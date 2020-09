Galaxy S8/Note 8 : des problèmes de GPS pour de nombreux utilisateurs

Les utilisateurs avec un Galaxy S8 ou Galaxy Note 8 ne sont pas contents. Beaucoup d’entre eux se plaignent d’avoir des problèmes avec le GPS sur Google Maps ou d’autres applications de navigation.

Le problème est le suivant : le smartphone n’arrive pas à avoir un signal GPS stable et croit que l’utilisateur ne bouge pas, alors qu’il est bel et bien en mouvement. On le voit dans la vidéo ci-dessus où une navigation est lancée dans Google Maps et le point ne bouge pas, alors que la voiture roule. En comparaison, CarPlay (qui s’appuie sur un iPhone) fonctionne normalement et détecte bien que l’utilisateur est en mouvement.

Des utilisateurs se sont plaints au début de l’année et d’autres ont continué ces dernières semaines. Il semblerait qu’une mise à jour logicielle distribuée par Samsung soit à l’origine du problème, mais il est difficile de dire laquelle pour l’instant.

Samsung n’a pas de commentaire sur ce problème pour l’instant et a encore moins corrigé le bug. Pendant ce temps, les utilisateurs avec un Galaxy S8 ou Galaxy Note 8 se manifestent de plus en plus sur Reddit et XDA avec plusieurs sujets créés. Certains pensent même que Samsung fait exprès de ne pas corriger le problème du GPS pour les pousser à acheter un Galaxy plus récent.