Netflix/Disney+ : la chronologie des médias va évoluer pour sortir les films plus rapidement

La chronologie des médias est une loi française qui n’est pas idéale pour tous les amoureux du streaming légal. En effet, cette loi oblige Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et les autres services à attendre 36 mois (3 ans donc) avant de proposer un film qui est sorti au cinéma. Cela va évoluer.

Lors d’un discours au Festival du film francophone d’Angoulême, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le cinéma va bénéficier d’une aide de 165 millions d’euros. Il a également touché deux mots au sujet de cette fameuse chronologie des médias. Il veut que « les acteurs rediscutent très vite » de l’épineuse question de la chronologie des médias. Il a ajouté : « on ne peut pas exiger beaucoup des plateformes et leur imposer les délais de diffusion aujourd’hui prévus ».

En l’état, la chronologie des médias impose d’attendre quatre mois après la sortie au cinéma pour qu’un studio puisse proposer son film à l’achat (DVD/Blu-ray/VOD). Le délai passe à huit mois pour voir le film sur une chaîne qui a signé un accord avec les organisations du cinéma (Canal+ et OCS en l’occurrence). C’est 17 mois pour voir le film sur les chaînes payantes, 22 mois pour les chaînes gratuites et donc 36 mois pour les services de vidéo à la demande par abonnement (comme Netflix et Disney+). Autant dire qu’il ne faut pas être pressé.