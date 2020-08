Un pilote de l’US Air Force va affronter en combat aérien une intelligence artificielle

Il n’aura donc fallu que quelques mois pour que le DARPA parvienne à mettre au point une IA capable de piloter – en simulateur – un avion de chasse de l’US Air Force et de s’engager dans un combat aérien. Dans le cadre du programme ACE (Air Combat Evolution) lancé en 2019, le DARPA a organisé avec succès un premier test de combat aérien opposant jusqu’à 4 IA. L’unité de recherche de l’armée américaine souhaite aller encore plus loin : le 18 et 19 août, plusieurs teams d’IA (dirigées par des ingénieurs de Lockheed Martin ou Aurora Flight Sciences, entre autres), se sont affrontées sur quelques manches.

La meilleure de ces IA, c’est à dire celle qui a survécu aux combats (en simulateur toujours), devra affronter cette fois un véritable pilote de l’US Air Force ! A terme, l’objectif est bien de remplacer le pilote par une IA ultra spécialisée capable d’analyser à chaque seconde beaucoup plus de paramètres que ne peut le faire un être humain. D’ici 4 ans à peine, les Etats-Unis pourraient ainsi disposer de leurs premiers avions de combats pilotés par une intelligence artificielle.