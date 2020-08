Facebook recense les commerces tenus par des Noirs

Après Google il y a quelques semaines, c’est au tour de Facebook d’annoncer sa nouvelle initiative qui permet aux utilisateurs de trouver facilement des commerces qui sont tenus par des Noirs. C’est en place aux États-Unis à la suite du mouvement Black Lives Matter.

Les administrateurs qui gèrent une page Facebook pour un commerce appartenant à des Noirs ont la possibilité de s’identifier. Aucun badge ou étiquette ne sera affiché pour représenter ces types de commerces sur Facebook, contrairement à Google. Au lieu de cela, le commerce apparaît dans la sous-section « Commerces appartenant à des Noirs » située dans l’onglet « Entreprises à proximité ».

Selon Maxine Williams, responsable de la diversité chez Facebook, l’idée est d’attirer davantage l’attention sur les commerces appartenant à des Noirs et à des minorités au vu de ce qui se passe aux États-Unis. « La visualisation de ce que les Noirs vivent depuis toujours a fait que plus de gens ont pris conscience et se sont intéressés à faire quelque chose », a déclaré Maxine Williams. « Vous avez des gens qui disent ‘Je veux aider, mais je ne sais pas comment aider’ », ajoute le responsable.

Facebook a également annoncé qu’il va allouer 40 millions de dollars aux subventions accordées aux petites entreprises tenues par des Noirs. Les commerces tenus par des Noirs et comptant jusqu’à 50 employés peuvent demander cette subvention, et Facebook sélectionnera 10 000 entreprises appartenant à des Noirs pour octroyer les fonds.