Matrix 4 : Laurence Fishburne (Morpheus) confirme qu’il ne sera pas dans la suite

Matrix 4 a déjà été annoncé avec Keanu Reeves (Neo) et Carrie-Anne Moss (Trinity) au casting. Mais quand on pense à Matrix, on pense aussi au personnage de Morpheus interprété par Laurence Fishburne. Il ne sera pas la partie dans Matrix 4 cependant.

L’annonce a été faite par Laurence Fishburne en personne. « Je n’ai pas été invité. Peut-être que cela me fera écrire une autre pièce. Je leur souhaite bonne chance. J’espère que c’est génial », a déclaré l’acteur au New York Magazine qui a été dans les trois premiers films.

Il évoque ensuite le personnage de Morpheus. « C’est probablement le rôle dont on se souviendra le mieux, ce qui est formidable ; ce n’est pas la seule chose dont on se souviendra, ce qui est mieux. Ce que j’obtiens avec lui, c’est que j’ai Dark Vador dans cette main et j’ai Obi-Wan dans cette main. J’ai Bruce Lee et j’ai Mohamed Ali qui s’y sont mêlés et j’ai le kung-fu ».

Le tournage de Matrix 4 a dû être suspendu temporairement à cause du coronavirus et des mesures sanitaires requises. Il a repris depuis en Allemagne du côté de Berlin. Le film doit sortir au cinéma en mars 2022 si tout se passe comme prévu.