Galaxy S20 Fan Edition : des compromis sur l’appareil photo et le design

Des rumeurs ont commencé à se répandre sur la toile à propos d’un certain Galaxy S20 Fan Edition 5G, alternative moins chère que l’original. Mais elles commencent à se faire de plus en plus concrètes : Pricebaba vient en effet de publier des rendus produits à partir de fuites sur ce que ce nouvel appareil sera. Ainsi, on se retrouverait avec un écran en 6.4 pouces, un appareil photo au design similaire à celui du S20, et plutôt que le rendu verre du dos, on aurait plutôt droit à du noir plastique matte. Il s’agit en l’occurrence de sacrifier certains éléments véritablement premium du flagship de Samsung afin d’obtenir un smartphone bien plus abordable.

On soupçonne que d’autres compromis seront faits au niveau de la mémoire, mais également en ce qui concerne l’appareil photo : on s’attend par exemple à une RAM entre 6 et 8GB, tandis que la caméra principale sera en 12MP, accompagnée d’un objectif 12MP ultra-large, et d’un dernier en 8MP avec un zoom optique en X3. D’après GalaxyClub, l’appareil sera fourni avec une batterie en 4.500mAh, ce qui garantirait une certaine durée de vie. Les sources avancent pour l’instant une sortie en Corée pour le mois d’octobre, à un prix avoisinant les 750 dollars, sans évoquer une éventuelle sortie mondiale.