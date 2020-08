Données personnelles : la CNIL enquête sur TikTok

Après les États-Unis, c’est au tour de la France de se pencher sur le cas de TikTok. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a annoncé avoir ouvert une enquête pour veiller à la protection des données personnelles.

La CNIL se penche sur un certain nombre de questions, notamment la manière dont l’entreprise communique avec les utilisateurs et la protection des enfants, a déclaré un porte-parole à Bloomberg. Ces questions font partie d’une enquête sur le projet de TikTok d’établir un data center au sein de l’Union européenne (en Irlande) pour la gestion de données des utilisateurs européens. Ce data center aura un coût de 420 millions d’euros.

L’Autorité française précise avoir reçu en mai une plainte à l’encontre de TikTok et celle-ci est en cours d’instruction. La CNIL a refusé de donner davantage de détails. Nous ne savons pas la nature de la plainte ni l’identité du plaignant.

Interrogé au sujet de l’enquête, TikTok a simplement déclaré : « Nous avons pour priorité d’assurer la protection de la vie privée de nos utilisateurs ainsi que leur sécurité. Nous avons été informés de l’enquête de la CNIL et nous coopérons pleinement avec elle ».

Cette annonce de l’enquête de la CNIL survient à un moment où le réseau social, très populaire auprès des jeunes, est au cœur de tensions économiques et diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a mis la pression au groupe chinois ByteDance pour qu’il vende avant la mi-septembre TikTok à Microsoft ou à une autre société américaine, sous peine de ne plus pouvoir exercer aux États-Unis. Washington accuse depuis des mois TikTok d’être utilisé par les services de renseignement chinois à des fins de surveillance.