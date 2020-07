Après Samsung qui a dévoilé « par erreur » des images du Galaxy Note 20 Ultra sur son site, voici le tour de Google de faire la même chose avec le Pixel 4a. Ce smartphone n’a pas encore été officialisé par Google, mais il a connu de nombreuses fuites.

L’image publiée sur le Google Store canadien montre un Pixel 4a noir avec un bouton d’alimentation vert pistache. Elle dévoile l’appareil photo avant du téléphone avec un trou dans le coin supérieur gauche de l’écran et un seul capteur photo à l’arrière. Le bloc photo ressemble à ce qui est proposé sur le Pixel 4 d’ailleurs. Il y a d’autre part une prise jack sur la partie supérieure du Pixel 4a et un capteur d’empreintes à l’arrière.

Un autre élément intéressant est la date affichée : 12 mai. Cela confirme les premières fuites qui évoquaient une présentation du smartphone à la conférence I/O de Google. L’édition 2020 a été annulée à cause du coronavirus et des mesures sanitaires requises. Aujourd’hui, le Pixel 4a n’est toujours pas officialisé, alors que Google a récemment annoncé la fin de la commercialisation du Pixel 3a et du Pixel 3a XL.

Le Pixel 4a est attendu pour avoir le processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM et une batterie de 3 080 mAh. Les dernières fuites suggèrent fortement que Google proposera un Pixel 4a et un Pixel 4a 5G. Il ne devrait pas avoir un Pixel 4a XL.