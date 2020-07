Le Galaxy Note 20 Ultra se dévoile avec une fuite… de Samsung

Oh la jolie gaffe. Le site de Samsung affiche des images du Galaxy Note 20 Ultra alors que le smartphone n’a pas encore été officialisé. Les images sont présentes sur le site russe de Samsung et plus particulièrement sur la page du Galaxy Note 8.

Le design est similaire à ce que nous avons vu avec les fuites publiées jusqu’à présent, avec un format inspiré par le Galaxy S20. Le bloc photo est imposant avec trois capteurs principaux sur le côté gauche, un flash et d’autres capteurs sur le côté droit. On retrouve également un nouveau coloris or pour le smartphone, ainsi que le S Pen qui lui adopte même cet aspect or.

Plus tôt dans la journée, Ice Universe a publié une image qui compare l’arrière du Galaxy Note 20 Ultra avec l’arrière du Galaxy Note 20. On peut voir que la principale différence se situe au niveau du bloc photo qui est beaucoup plus gros sur le Galaxy Note 20 Ultra.

Note20 Ultra vs. Note20 pic.twitter.com/nQjR7M5Y1b — Ice universe (@UniverseIce) July 1, 2020

Si tout se passe comme prévu, le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra seront dévoilés par Samsung le mois prochain à l’occasion d’une conférence qui sera visiblement en ligne.