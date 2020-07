Google cesse de vendre les Pixel 3a et Pixel 3a XL

C’en est fini pour le Pixel 3a et le Pixel 3a XL. Google a annoncé avoir cessé la vente de ses deux smartphones qui sont sortis l’année dernière et se placent dans le milieu de gamme.

Dans une déclaration faite à Android Police, Google indique : « Le Google Store a vendu tout son stock et a terminé la vente du Pixel 3a. Pour les personnes qui souhaitent toujours acheter le Pixel 3a, le produit est disponible auprès de certains partenaires jusqu’à épuisement des stocks ». Effectivement, la mention « Non disponible » apparaît sur le Google Store quand on essaye d’acheter un Pixel 3a ou Pixel 3a XL.

Que les utilisateurs ayant un Pixel 3a ou Pixel 3a XL se rassurent : les ventes sont arrêtées, mais ce n’est pas le cas du support logiciel. Google s’engage à proposer des mises à jour jusqu’en mai 2022 pour les deux modèles, que ce soit pour les mises à jour d’Android ou les mises à jour de sécurité.

Il y a un problème en attendant : les Pixel 3a et Pixel 3a XL disparaissent, mais ils n’ont pas de remplaçants. Les rumeurs ont évoqué l’existence du Pixel 4a, mais il n’est toujours pas officiel et encore moins commercialisé. Google n’a donc pas de smartphone milieu de gamme en ce moment et cela pourrait durer. En effet, les dernières fuites ont suggéré que le Pixel 4a ne sera pas commercialisé avant… octobre.