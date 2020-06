Google Pixel 4a : la sortie serait encore décalée, cette fois à octobre

Ceux qui veulent un Pixel 4a doivent être patients. Le smartphone milieu de gamme de Google ne veut pas sortir, à tel point qu’il serait une nouvelle fois retardé et il faudrait maintenant attendre l’automne pour mettre la main dessus.

Selon Jon Prosser, Google a toujours prévu d’annoncer son Pixel 4a le 13 juillet prochain. Le smartphone serait uniquement disponible à partir du 22 octobre cependant, en noir qui plus est. Le modèle bleu, qui avait été évoqué auparavant, aurait été complètement abandonné. Auparavant, le Pixel 4a était annoncé pour être disponible le 6 août en noir et le 1er octobre en bleu.

Le nouveau calendrier de sortie est en tout cas très étonnant : quel est l’intérêt de sortir un Pixel 4a le même mois où le Pixel 5 doit être annoncé ? À moins que ne Google décide de revoir aussi le calendrier de sortie de son smartphone haut de gamme. Il n’y a pas d’information sur le sujet pour l’instant.

Where’s Pixel 4a?

Here’s an update:

AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a 🤦🏼‍♂️

Announcement still happening on July 13

But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 😬

“Barely Blue” has been removed entirely…

I’ll keep you updated. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4U pic.twitter.com/TX209u9Jqb

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020