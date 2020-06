Switch : le président de Nintendo s’excuse pour le Joy-Con Drift

Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a pris la parole au sujet du Joy-Con Drift qui touche de nombreux joueurs avec une Switch. Le grand patron a présenté ses excuses lors d’une session de questions-réponses.

« En ce qui concerne le Joy-Con, nous nous excusons pour tout problème causé à nos clients », a déclaré Shuntaro Furukawa. « Nous continuons à chercher à améliorer nos produits, mais comme le Joy-Con fait l’objet d’une action collective aux États-Unis et que cette affaire est toujours en suspens, nous aimerions nous abstenir de répondre au sujet de toute action spécifique », a-t-il ajouté.

Le Joy-Con Drift est un problème matériel au niveau de la manette et plus exactement du joystick (notamment sur le Joy-Con gauche). La console croit que le joueur bouge le joystick et fait donc avancer le personnage du jeu ou défiler les menus, alors que le joueur ne touche rien. Autant dire que c’est problématique, surtout dans les jeux où il faut de la précision. De plus, des joueurs avec une Switch Lite ont déclaré être touchés. C’est assez dérangeant pour le coup puisqu’il n’est pas possible de seulement changer le Joy-Con sur une Switch Lite, à l’inverse d’une Switch.

Nintendo a été attaqué aux États-Unis en juillet 2019, ce qui l’a poussé à faire des replacements gratuits de Joy-Con sur place. En France, l’UFC-Que Choisir a mis en demeure Nintendo.