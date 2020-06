Coca Cola rejoint à son tour le boycott de Facebook

Après l’arrivée de Verizon, un acteur important du marché de la communication, sur la liste grandissante des entreprises en plein boycott de Facebook, on dirait bien que le mouvement n’en est qu’à ses débuts, puisque le titan qu’est Coca Cola Company va également rejoindre le mouvement. Lancé par la Ligue Anti-Diffamation et la NAACP entre autres, cette campagne « Stop Hate For Profit » il se traduit par un boycott pur et dur des publicités Facebook, que toutes les firmes engagées vont arrêter de payer pendant au moins le mois de juillet pour protester contre la passivité du réseau social face aux nombreux contenus haineux et violents qui s’y déferlent. Ce qui n’est pas la pire idée pour se faire entendre : dans ce monde là, le porte-feuille parle beaucoup plus que l’éthique.

Mais Coca Cola va sans doute aller un peu plus loin que les autres, puisqu’il a été annoncé que toutes les plateformes et réseaux sociaux seraient concernés par son boycott : « A partir du 1er juillet, The Coca-Cola Company va suspendre ses publicités payantes sur toutes les plateformes et réseaux sociaux pour au moins 30 jours, » peut-on ainsi lire dans une déclaration faite par son PDG directement sur son site. « Nous utiliserons ce temps pour revoir nos standards et politiques publicitaires, déterminer si des révisions en interne sont nécessaires, et nous devrions attendre de la part de nos partenaires réseaux sociaux qu’ils nettoient leurs plateformes de la haine, de la violence, et du contenu inapproprié. Nous leur ferons savoir que nous attendons plus de responsabilité, d’action et de transparence de leur part. »