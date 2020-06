Verizon rejoint le boycott de Facebook

Après sa gestion jugée désastreuse du contenu global lié à la désinformation, mais aussi et surtout des publications récentes de Donald Trump, l’équipe de modération Facebook va avoir bien du travail. La Ligue Anti-Diffamation vient en effet d’organiser un boycott du réseau social que des acteurs de différentes industries ont rejoint. On trouve par exemple la marque de crèmes glacées Ben & Jerry, mais aussi des entreprises plus axées sur le sport et la vie en extérieur comme Patagonia, ou même le distributeur de films Magnolia Pictures. Mais c’est une firme de poids qui vient de rejoindre le mouvement, puisque Verizon, un grand FAI américain, va également boycotter Facebook et Instagram, et ne plus y acheter d’espace publicitaire.

La décision n’est cependant pas définitive : les publicités seront retirées uniquement pour le mois de juillet, et devraient reprendre dès le mois d’août. « Nous mettons en pause nos publicités jusqu’à ce que Facebook puisse créer une solution acceptable pour nous, et qui soit cohérente par rapport à ce que nous avons fait avec YouTube et nos autres partenaires, » a ainsi déclaré John Nitti, chief media officer de l’opérateur.