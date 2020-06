Chrome : Google sort une extension pour générer un lien vers un morceau d’une page

Google a présenté cette semaine une nouvelle extension sur Chrome nommée Link to Text Fragment qui va faire plaisir à tous ceux qui partagent des liens. Elle permet de partager un morceau précis d’une page pour tomber directement dessus au moment de cliquer sur le lien.

Une fois l’extension installée, il suffit de mettre en évidence le texte souhaité, faire un clic droit et sélectionner « Copy Link to Selected Text ». Un lien est automatiquement généré et placé dans le presse-papier. Ce lien peut être partagé sur les réseaux sociaux, par message, par e-mail ou n’importe quel autre moyen. Toute personne qui cliquera dessus tombera exactement sur le morceau du texte qui a été sélectionné.

Par exemple, le lien suivant renvoie sur notre précédent article traitant d’une cyberattaque qui vise l’Australie, avec la première phrase du troisième paragraphe qui est mise en évidence :

Les liens générés peuvent être ouverts sur les navigateurs basés sur Chromium (Chrome, Microsoft Edge et d’autres), tant qu’ils sont à jour. Cela ne fonctionne pas avec les autres par contre, comme Firefox. Le lien ouvre la page, mais le texte n’est pas surligné.