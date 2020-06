Edge computing : les opérateurs français discutent avec Amazon, Google et Microsoft

Proposer une expérience améliorée est l’objectif des géants d’Internet et ce sujet est réellement en place maintenant en France. Selon Les Échos, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile discutent avec Amazon, Google et Microsoft autour de l’edge computing, qui serait bénéfique pour les Français.

L’edge computing recouvre la possibilité pour les entreprises de stocker et de traiter les données qu’elles produisent à proximité immédiate des utilisateurs, et non plus dans des data centers éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Cela permet notamment de réduire la latence de quelques millisecondes, ce qui peut être important selon les usages.

Cette pratique est déjà une réalité en France avec Netflix qui a des accords avec les opérateurs français pour stocker ses contenus les plus regardés au plus près de ses clients finaux. Cela permet un chargement encore plus rapide des contenus au moment où les Français lancent le film ou la série.

Dans le cas des discussions avec Amazon, Google et Microsoft, il y a Orange, SFR et Free Mobile qui ne disent rien. Et puis il y a Bouygues Telecom qui confirme être en négociation. « Nous sommes prêts à expérimenter et à lancer un pilote », explique Pascal Cervoni, responsable d’architecture chez Bouygues Telecom.

« Si le ‘edge computing’ se développe bien, nous y gagnerons à travers le partage des revenus avec le fournisseur de cloud, mais aussi la location de l’hébergement des infrastructures. Sans oublier les besoins de communication entre ces serveurs distribués et son infrastructure centrale qui vont augmenter », déclare Pascal Cervoni. Il note toutefois que « le partage des revenus n’est pas défini » en l’état et « si les fournisseurs de cloud distribuent moins de 20 % de la valeur de leurs contrats Edge aux opérateurs télécoms, ce n’est pas du tout intéressant ».