Orange dit croire à la 5G « contrairement à d’autres manifestement »

Stéphane Richard a accordé une interview aux Échos où il a notamment été question de la 5G. Le PDG d’Orange dit être réellement intéressé par cette nouvelle technologie qui va offrir de nouveaux usages.

Orange sera « parmi les premiers dans la 5G », déclare Stéphane Richard. Il dit y croire « contrairement à d’autres manifestement ». Il fait ici allusion à SFR et Bouygues Telecom qui ont tous les deux demandé un report au vu de la situation. Pour rappel, la moitié de leurs réseaux mobiles s’appuie sur l’infrastructure de Huawei et ils ne savent toujours pas s’ils pourront continuer à travailler avec le groupe chinois au vu des restrictions le concernant. Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, a aussi estimé que le lancement de la 5G n’était pas idéal au vu de la crise sanitaire.

Concernant Orange, Stéphane Richard évoque les fréquences 5G. Il dit que l’opérateur aurait « préféré un prix moins élevé » (le coût minimum sera 2,17 milliards d’euros), « mais on peut difficilement dire que les télécoms ont été peu touchés pendant la crise et demander une baisse du prix ». Malgré tout, il aimerait des modifications au niveau du déploiement de la 5G et tout particulièrement le rythme. « Il faudrait l’alléger », estime le dirigeant. L’Arcep, le gendarme des télécoms, a déjà fait un geste en levant l’obligation du cahier des charges qui imposait une ouverture dans au moins deux villes par opérateur avant la fin 2020.

Un autre point concerne la 5G à proprement parler. Stéphane Richard veut que la « vraie 5G » et la « fausse 5G » soient bien différenciées et il se dit « très vigilant à ce que certains ne soient pas avantagés par rapport à d’autres ». Il fait notamment allusion à Bouygues Telecom qui a pu réutiliser des fréquences 3G pour la 4G et SFR qui vantait de la fibre aux clients alors que c’était en réalité du câble.

Les enchères pour la 5G auront lieu entre le 20 et le 30 septembre. Les premiers forfaits seront lancés avant la fin de l’année.